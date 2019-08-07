Иркутск, , 10:24 — REGNUM

Единовременную материальную помощь получили более 43 тыс. жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре.

Размер выплат составил 10 тыс. рублей. Ещё по 50 и 100 тыс. рублей получили 22 тыс. жителей области в качестве компенсации за частичную или полную потерю имущества первой необходимости. Кроме того, населению оказывается адресная помощь по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости.

«Продолжается работа 48 муниципальных комиссий: из 9068 обследованных домов, которые оказались в зоне подтопления, 3448 не подлежат восстановлению, в 5620 жилых домах с населением 23 335 человек будет проведён ремонт», — сообщили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате второй волны паводка в Иркутской области было подтоплено почти 1800 домов в 44 населённых пунктах. Жертвой стихии также стали четыре «социально значимых объекта» и 19 участков автомобильных дорог.

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