Алма-Ата, Казахстан, , 11:24 — REGNUM Причиной падения авиалайнера авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты могла стать либо ошибка пилота, либо техническая неисправность. Об этом 27 декабря рассказал журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Самолёт дважды при взлете коснулся хвостом полосы. Либо это ошибка пилота, либо техническая причина», — сказал Скляр.

При этом он подчеркнул, что причины авиакатастрофы будут установлены специальной технической экспертизой, в которой примет участие Международный авиационный комитет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой самолета Fokker-100 в Алма-Ате.

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