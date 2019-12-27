Аруша, Танзания, , 09:44 — REGNUM В результате проливных дождей в области Мара на севере Танзании было нарушено дорожное движение. Кроме того, стихия унесла жизни троих человек. Об этом передает газета Mwananchi.

По информации издания, из-за полного затопления были перекрыты трассы Мугуму — Аруша и Форт Икома — Макундузи.

«Дорога Натта Макундуси перекрыта из-за затопления моста, движение транспорта в сторону Аруши, в том числе движение автобусов, будет приостановлено до тех пор, пока уровень воды не снизится», — заявил представитель городской администрации Иссенье Алли Ньяроби.

Он добавил, что представители местных администраций уже связались с аварийными службами Дорожного агентства Танзании (Tanroad) для разрешения возникшей проблемы.

Временно исполняющий обязанности главы Tanroad Реджинальд Массаве заявил, что в агентстве были вынуждены направить специалистов с расчетом на работу на всех дорогах округа Серенгети, чтобы восстановить дорожное движение до Аруши.