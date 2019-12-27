Хойма, Уганда, , 09:30 — REGNUM Подозреваемые в причастности к вооруженным конголезским боевикам совершили набег на рыбаков на озере Альберт в западной части Уганды. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По сообщениям сотрудников местной полиции, инцидент произошел возле деревни Киджанги в округе Хойма в рождественскую ночь.

Как сообщают свидетели, нападавшие скрылись с украденными у рыбаков вещами.

Сотрудники полиции подозревают, что нападавшие были из города Буниа на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Хакиза добавил, что полиция при содействии вооруженных сил Уганды проведет операции на озере Альберт с тем, чтобы задержать боевиков, которые терроризируют угандийских рыбаков.

«Операции призваны восстановить правопорядок на озере Альберт и обеспечить безопасность угандийцев, которые традиционно страдают от рук конголезцев», — сказал Хакиза.

По информации журналистов издания, в течение более трех лет угандийские рыбаки обвиняют конголезских ополченцев в совершении нападений, похищений и убийств.