Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге полиция проводит операцию «Комендантский патруль», целью которой является профилактика детской безнадзорности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Мероприятия стартовали 27 декабря и продлятся до 6 января 2020 года. В них примут участие инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних, участковые и другие сотрудники полиции.

«Отдельное внимание сотрудники полиции уделят детям, состоящим на профилактическом учёте, склонным к самовольным уходам из дома, бродяжничеству, находящимся в розыске», — сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники правоохранительных органов будут выявлять факты нахождения детей без сопровождения взрослых в общественных местах, особенно в вечернее и ночное время суток.

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