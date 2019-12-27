Екатеринбург, 27 декабря 2019, 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге полиция проводит операцию «Комендантский патруль», целью которой является профилактика детской безнадзорности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Мероприятия стартовали 27 декабря и продлятся до 6 января 2020 года. В них примут участие инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних, участковые и другие сотрудники полиции.
Сотрудники правоохранительных органов будут выявлять факты нахождения детей без сопровождения взрослых в общественных местах, особенно в вечернее и ночное время суток.
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