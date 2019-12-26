Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Конфеты с наркотиком или снюс — следователи пока так и не выяснили, что употребили восемь детей из деревни Гарболово Всеволожского района Ленинградской области, из-за чего они оказались в больнице.

Напомним, пострадали учащиеся школы, которые решили попробовать конфеты, принесенные шестиклассником. В результате в больнице оказались восемь человек — пять мальчиков и три девочки в возрасте 12 лет.

В настоящий момент следственными органами СУ СК России по Ленинградской области продолжается доследственная проверка. Кроме того, как уточнили в областном управлении СК корреспонденту ИА REGNUM, проводятся анализы конфет, которые ели дети.

«До тех пор, пока не будут известны результаты, сказать, чем именно они были отравлены, нельзя», — пояснил собеседник агентства.

Добавим, в ряде СМИ сообщается, что дети съели конфеты с наркотиками. По данным Telegram-канала Mash, нескольким пострадавшим был сделан экспресс-тест, который показал наличие метадона или чего-то похожего по формуле, а также бензодиазепины и опиоды.

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