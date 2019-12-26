Шебалинский район, , 09:36 — REGNUM На Чуйском тракте в Шебалинском районе Республики Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в результате аварии пострадали семь человек.

Вечером 25 декабря 23-летний водитель Toyota Voxy не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, под управлением 53-летнего жителя Горно-Алтайска.

«В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены 6 пассажиров автомобиля Mercedes и один пассажир Toyota. Все страдавшие жители Республики Алтай», — отметили в ведомстве.

Трое пострадавших были госпитализированы. Отмечается, что водители автомобилей были трезвые. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

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