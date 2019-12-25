Уфа, , 09:20 — REGNUM Один человек пострадал в дорожно транспортном происшествии с участием маршрутного автобуса в Уфе. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром рядом с аграрным университетом. Столкнулись автомобиль «Нива», которым управлял 41-летний уфимец и маршрутный автобус «Peugeot Вoxer», под управлением 27-летний жителя п. Чишмы.

Автобус, в салоне которого находилось десять пассажиров, ехал по маршруту 257 к (Дагестанская — 21-я больница).

После удара отечественный автомобиль ударил припаркованные автомобили «Mitsubishi ASX» и «Renault Logan».

Сообщается, что водитель автомобиля «Mitsubishi», который в момент столкновения находился в салоне автомобиля, обратилась к врачам за медицинской помощью.

По сообщению пресс-службы ведомства, 24 декабря на дорогах Башкирии было зафиксировано 13 автомобильных аварий, в которых пострадали 16 человек.

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