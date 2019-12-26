Уагадугу, , 08:36 — REGNUM Число жертв террористического акта в Буркина-Фасо возросло до 11 человек, об этом 26 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Сума, военные совершали патрулирование местности, когда попали в засаду. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая группировка.

В районе, где произошел теракт, действуют по меньшей мере две преступные группировки — «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, 24 декабря в этом же регионе неизвестные террористы убили 35 человек, большинство из которых были женщинами.

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