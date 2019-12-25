Хабаровск, , 20:41 — REGNUM Четверых мужчин обвиняют в похищении человека с целью выкупа в Хабаровске. Об этом 25 декабря сообщает следственное управление следственного комитета по Хабаровскому краю.

Как установило следствие, обвиняемые в начале декабря текущего года в Краснофлотском районе Хабаровска похитили 21-летнего молодого человека и требовали за него выкуп в размере 120 тыс. рублей с родственников похищенного. Близкие потерпевшего обратились в правоохранительные органы.

По данным следствия, злоумышленники постоянно избивали похищенного и перевозили его с места на место, чтобы было труднее установить их местонахождение. Однако через двое суток после похищения потерпевший был освобождён сотрудниками правоохранительных органов. Освобождённый молодой человек был госпитализирован в больницу с переломами.

Четверо мужчин 1994, 1992, 1983 и 1981 годов рождения обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК о похищении человека. Расследование уголовного дела продолжается.

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