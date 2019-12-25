Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:31 — REGNUM Количество пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае выросло до 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

Все пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, двое госпитализированы, жизнеугрожающих состояний нет, заверили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа», совершил жёсткую посадку после попадания в снежный вихрь 25 декабря. Инцидент произошёл при взлёте с посадочной площадки Байкит Эвенкийского района из-за попадания вертолёта в снежный вихрь.

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