Петропавловск-Камчатский, , 11:13 — REGNUM Крупнейшая управляющая компания Петропавловска-Камчатского может стать банкротом из-за колоссальных неплатежей жильцов многоквартирных домов. Долги жильцов 460 домов превысили миллиард рублей.

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В ООО «УЖКХ» сейчас введена процедура наблюдения. Компания уверяет, что ситуация не отразиться на обслуживании жилфонда. По данным ИА Камчатинформ, организация из-за чудовищных неплатежей не может своевременно рассчитываться с поставщиками услуг и материалов. Долги перед подрядчиками составляют 100 млн, иски на 250 млн поданы другими организациями, занимающимися ремонтом домов.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи семей Камчатки живут без коммунальных удобств. В 25,3% сельских домов региона нет канализации.