Петропавловск-Камчатский, , 06:25 — REGNUM Камчатстат обнародовал данные о количестве семей Камчатского края, которые живут без современных коммунальных удобств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, на полуострове, который гордо именует себя «рыбным столом России», 20,1% жилищного фонда не имеет горячего водоснабжения. Ванных комнат нет в 12,5% домов, канализации — в 8,6% домов, а отапливаются дровяными печками 7,3% домов.

Это если вести речь о городской местности Камчатки.

На селе все еще хуже. Там про горячее водоснабжение не слышали в более, чем 50% домов, ванны нет в 28,7% домов, канализации нет в 25,3% домов, центрального отопления — в 17,5% домов, водоснабжения нет — в 15,9% домов. Электрические плиты имеют только 44,4% жителей сельской местности на Камчатке.

Всеми видами современных коммунальных услуг оборудованы только 65,6% домов в городской местности полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, «со всеми удобствами во дворе» живут и большинство жителей нефтегазоносного Сахалина. По данным на февраль 2017 года единственный островной регион России стал лидером в стране по количеству ветхого и аварийного жилья. Сахалинская область заняла 80-е из 85 мест в России по количеству благоустроенного жилья.

Что касается Камчатки, то этот регион — единственный, губернатор которого официально сообщил, что льготная 2%-я ипотека для камчатцев не доступна. Причина — слишком дорогое строительство, неготовность банков кредитовать строительные организации полуострова. На Камчатке нет новостроек.