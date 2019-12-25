Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Сланцевский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца участника боев без правил и националиста Вячеслава Дацика по делу о незаконном пересечении границы РФ и Эстонии.

«Суд избрал Дацику меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяц», — сообщили РИА Новости в суде.

Отмечается, что аналогичная мера вынесена в отношении его предполагаемого соучастника Дмитрия Вечкина.

Как сообщало ИА REGNUM, Дацик намеревался помочь Вечкину незаконно пересечь границу по реке Нарве. Инцидент на границе произошел 22 декабря, оба подозреваемых находились в лодке, потерявшей управление.

Как сообщало ИА REGNUM, Дацик, в 2012 году был приговорен российским судом к пяти годам колонии за серию ограблений салонов сотовой связи. Находясь под следствием, он бежал в Норвегию, которая отказала ему в политическом убежище.

В Норвегии он отбыл срок за незаконное ношение оружия, а затем был депортирован в РФ. В марте 2016 года Дацик освободился из колонии.

В 2016 году Дацика обвинили в нападении на публичный дом. Это событие вызвало большой общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Он находился под стражей, но в феврале 2019 года был освобожден в связи с истечением срока давности.

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