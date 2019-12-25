Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM В Петербурге разносчик одной из известных служб по доставке еды попытался изнасиловать клиентку, которой он доставил заказ. Злоумышленник, оказавшийся мигрантом из стран СНГ, задержан, возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено вечером 22 декабря во Фрунзенском районе Петербурга, на Малой Балканской улице, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

20-летняя девушка рассказала полицейским, что курьер доставил ей заказ на дом из ресторана быстрого питания. В это время девушка находилась в квартире одна. Заметив это, пока клиентка готовила деньги на оплату, доставщик еды набросился на девушку, повалил ее на пол и попытался снять одежду.

Но девушка не робкого десятка оказала активное сопротивление насильнику, активно отбивалась от него и громко звала на помощь, поэтому преступник испугался, не совершив задуманное, и скрылся.

Девушка рассказала полицейским, что злоумышленник передвигается на велосипеде, начался поиск.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и место проживания предполагаемого злоумышленника. Вечером следующего дня мужчина был задержан оперативниками на Витебском проспекте», — отметили в Главке МВД.

Подозреваемый — мигрант из страны СНГ, 1999 года рождения, проживающий в Санкт-Петербурге без регистрации. Курьером он работал без оформления документов.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о насильственных действиях сексуального характера. За это грозит до шести лет лишения свободы.