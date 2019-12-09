Сут-Хольский район, , 13:34 — REGNUM В Туве расследуют убийство молодой 30-летней женщины в Сут-Хольском районе. Как сообщил на аппаратном совещании в региональном правительстве министр внутренних дел республики Юрий Поляков, в совершении преступления подозревается муж убитой.

«Убийство было совершено при четырёхлетней дочери», — отметил он.

Выяснилось, что мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за побои и неисполнение родительских обязанностей. В феврале 2019 года сотрудники МВД ходатайствовали в суде о замене наказания на реальное лишение свободы. Однако суд тогда отказал.

«В итоге мы имеем трёх сирот — мамы нет, отец сейчас заключён под стражу, будет осужден», — подчеркнул министр.

Глава республики Шолбан Кара-оол поручил провести проверку и дать оценку действиям и профессионализму судьи. По его словам, необходимо также выработать алгоритм, что делать в подобных ситуациях обществу, социальным службам, органам местного самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии расследуют обстоятельства смерти мужа с женой, которые были найдены с огнестрельными ранениями. 11-месячный младенец провёл наедине с телами мёртвых родителей больше суток.

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