Красноярск, , 07:49 — REGNUM Ещё один член террористической ячейки «Красноярский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был приговорён судом к семи годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ГУ ФСБ России по Красноярскому краю.

Напомним, Дальневосточный окружной военный суд в сентябре приговорил организаторов «Красноярского джамаата» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к срокам от 5,5 до 17 лет лишения свободы. Теперь тем же судом наказание было назначено Сафарову Рамилу Набиевичу 1992 года рождения. Он был осужден по части 2 статьи 205.4 и части 1 статьи 205.1 УК РФ.

По информации ФСБ, выявленная террористическая ячейка была создана в 2017 году. Одним из направлений её деятельности было вербовка красноярской студенческой молодежи для переправки в страны, где ведется активная террористическая деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в Красноярском крае была пресечена деятельность террористической ячейки «Красноярский джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Операцию по задержанию преступников провели сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю совместно с региональным ГУ МВД России и подразделениями Росгвардии.

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