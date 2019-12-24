Апатиты, Мурманская область, , 11:10 — REGNUM В Апатитах Мурманской области прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту причинения подростками телесных повреждений правоохранителям, сообщает 24 декабря на сайте регионального надзорного ведомства.

«Прокуратурой города Апатиты признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Апатитах после школьной дискотеки сотрудники полиции призвали разойтись школьников, которые собрались толпой у здания местного ДК.

Правоохранители предприняли попытку задержать подростков, но те в ответ начали избивать полицейских. Врачи диагностировали сотрясение мозга у обоих работников правопорядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти».

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