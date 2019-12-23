Апатиты, Мурманская область, , 18:29 — REGNUM С требованием проверить законность действий полиции обратились к следователям родители подростка, подозреваемого в избиении полицейских в Апатитах. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Мурманской области.

Обращение о проверке законности действий полиции при задержании подростков поступило от родителей одного из несовершеннолетних. Все доводы, изложенные родителями подростка, будут изучены, их действиям будет дана юридическая оценка.

В настоящее время продолжается поиск участников нападения на сотрудников полиции. Запись инцидента будет продемонстрирована всем директорам школ в городе с целью выявления ими своих учеников. Как отметили в администрации города, важно, чтобы были наказаны виновные, но не пострадали невиновные.

Было выявлено четыре подростка, которые стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом с ними проводились все профилактические мероприятия. Власти Апатитов решили не отменять массовые праздничные мероприятия из-за произошедшего, но контроль за их организацией и проведением будет усилен, будет привлекаться больше людей для обеспечения безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заведении следователями уголовного дела на подростков, напавших на полицейских в городе Апатиты после школьной дискотеки. Подозреваемым в нападении грозит лишение свободы на срок от одного года до пяти лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Следком завел уголовное дело после инцидента с подростками в Апатитах