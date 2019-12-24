Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали злоумышленников, напавших с оружием на двух мужчин в центре города и причинивших тяжкий вред их здоровью. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Конфликт между четырьмя мужчинами (по двое с каждой стороны) произошел в ночь на понедельник, 23 декабря, у «Океанариума» на улице Марата. На сообщение об стрельбе наряд полиции Адмиралтейского района прибыл в 04:40 мск.

Пострадавшие находились во внедорожнике Toyota Land Cruiser, у одного из них — 23-летнего мужчины — было зафиксировано слепое пулевое ранение шеи, а также проникающее ранение роговицы глаза. Второй пострадавший — 29-летний мужчина — получил перелом ребер. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение.

На поиски нападавших у сотрудников полиции ушло всего 15 минут, и уже в 04:55 у дома 12 по Подъездному переулку наряд патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержал двух мужчин, 37 и 30 лет.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении Главка МВД.

По данным СМИ, пострадавшие мужчины являются братьями. Как минимум один из задержанных — выходец с Кавказа.

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