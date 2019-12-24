Якутск, , 10:36 — REGNUM В поликлиниках и больницах Якутска создали 52 дополнительные прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации, сообщили корреспондент ИА REGNUM в Роспотребнадзор республики.

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На 24 декабря зарегистрировано 44 случая заболевания корью, в том числе 13 детей.

В ходе подчищающей иммунизации привито 6 453 человека: 3 664 ребёнка и 2 789 взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске и пригороде временно отстранили от посещения учебных учреждений не привитых детей, а также от работы взрослых.