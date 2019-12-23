Якутск, , 08:18 — REGNUM Не привитых от кори школьников, студентов, сотрудников системы образования и других предприятий в Якутске временно отстранили от учёбы и работы. Постановление 18 декабря подписал главный государственный санитарный врач республики — оно опубликовано на сайте Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На 23 декабря зарегистрировано 40 случаев заболевания корью. В числе заболевших 10 детей до 17 лет.

Также опубликован совместный приказ Роспотребнадзора и минздрава Якутии «О проведении подчищающей иммунизации против кори», согласно которому необходимо до 31 декабря привить всех, кто до сих пор не прошёл вакцинацию. Всего привито более 5 тыс. горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, число заболевших корью в Якутске и пригороде увеличивается ежедневно.