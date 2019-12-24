Канберра, , 05:41 — REGNUM Нога человека, обнаруженная местными жителями на пляже в Квинсленде, Австралия, еще месяц назад принадлежала опытному дайверу и поводному рыбаку Эндрю Пейджу, сообщает The Mirror.

Сообщается, что поиски Пейджа, пропавшего во время погружения с друзьями, службы спасения прекратили 29 ноября. И через три недели после того, как спасательная операция была окончена, часть тела дайвера была выброшена на берег приблизительно в 400 милях к югу от того места, где он пропал ранее.

Вероятно мужчина подвергся нападению акулы, уверены эксперты. По словам родителей погибшего, Пейдж занимался дайвингом с восьми лет. «Сердце Дрю принадлежало океану, — сообщили они. — Он говорил, что его жабры высыхают, когда он слишком долго уходит из воды».

Погибшему мужчине было 38 лет.