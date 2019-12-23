Петропавловск-Камчатский, , 04:35 — REGNUM На Камчатке врачи и пациенты требуют восстановить на работе нейрохирурга Александра Ханина, заведующего нейрохирургическим отделением краевой больницы и единственного на полуострове врача, умеющего оперировать аневризмы мозга и сложные опухоли. Решение о его увольнении, по данным ИА Кам 24, принял и.о. главного врача медучреждения Андрей Кисляков.

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Врачи нейрохирургического отделения выступили категорически против такого решения руководителя краевой больницы. В своём заявлении на имя главврача врачи сообщают, что увольнение Ханина нанесёт непоправимый вред как плановой, так и экстренной работе отделения нейрохирургии. Требования врачей поддерживают и пациенты. И.о. главврача Кисляков не захотел отвечать на вопросы журналистов о причинах увольнения врача. В ситуации разбираются чиновники минздрава Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пациенты онкодиспансера Камчатки устроили стихийный митинг, требуя вернуть на должность завотделением врача — онколога, которая многим спасла жизнь. Врач в должности был восстановлен. Позднее в краевой больнице скончался пациент, поступивший с инфарктом. Ему не смогли оказать эффективную помощь в связи с отсутствием сосудистом центре больницы расходных материалов.