Петропавловск-Камчатский, , 06:41 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском у краевого онкологического диспансера собрались женщины. На импровизированном митинге они потребовали вернуть на работу уволенного главврача отделения онкогинекологии. Главный врач уволилась по собственному желанию, но пациентки утверждают, что она не могла уйти сама, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Скандал разразился после того, как 55-летняя врач-онколог высшей категории Наталья Корниенко сразу после отпуска написала заявление об увольнении по собственному желанию. Дирекция онкоцентра утверждает, что готова взять Корниенко на работу обратно, но лишь на должность простого врача.

Пациентки возмущены — они называют Корниенко лучшим профессионалом в своём деле и требуют, чтобы ей вернули прежнюю должность. Женщины обращают внимание на то, что на Камчатке острый дефицит врачей вообще, а уж таких, как Наталья Корниенко и подавно. Её звали в лучше клиники страны, но она не захотела покидать Камчатку.

Сама Наталья Корниенко, в беседе с журналистами Кам 24, сообщила, что написала заявление по собственному желанию сгоряча — после разговора с главврачом онкоцентра.

При этом дирекция онкоцентра сообщила, что новая завотделением уже назначена, выйдет на работу с 1 января, менять своё решение руководство лечебного учреждения не намерено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье набирает обороты скандал с увольнением руководителя медцентра ДВФУ Олега Пака. Приморцы считают увольнение ведущего нейрохирурга региона надуманным и возмутительным. Олег Пак спас сотни человеческих жизней. В сети петиция за восстановление Пака на работе набрала тысячи подписей. В ситуацию вмешался губернатор региона Олег Кожемяко, который высказался в поддержку врача.