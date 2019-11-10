Днепропетровск, Украина, , 11:58 — REGNUM Следователи территориального управления государственного бюро расследования Украины города Полтава расследую уголовное дело по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками главного управления государственной фискальной службы в Днепропетровской области. Об этом 9 ноября сообщается в пресс-службе ГБР.

В ГБР сообщается, что в ходе проверки сотрудниками налогового ведомства предприятия по изготовлению табачных изделий, ими не было замечено, что изготовитель табачной продукции не уплатил акцизный сбор в сумме 1 миллион 637 тыс гривен.

Таможенникам квалифицирует преступление по статье о злоупотреблении властью или служебным положением, которое причинило тяжелые последствия.

Напомним, ранее сообщалось об обвинении сотрудников таможни Николаевской области, которые занижали стоимость ввозимых на Украину удобрений. Сумма убытков для Украины составила порядка 10 млн гривен.

Руководство Николаевской таможни обвиняется в злоупотреблении полномочиями