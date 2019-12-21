Торонто, Канада, , 03:07 — REGNUM В результате стрельбы на шоссе в Канаде три человека получили ранения. Об этом 20 декабря сообщает телеканал Global News.

По информации телеканала, легковой автомобиль, в салоне которого были обнаружены женщина и двое мужчин с огнестрельными ранениями, находился на обочине скоростного шоссе в Торонто. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу, при этом, один из раненных мужчин находится в тяжёлом состоянии.

Скоростное шоссе в результате произошедшего было перекрыто полицией на несколько часов. Вооружённый мужчина, обстрелявший автомобиль, объявлен в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в результате стрельбы, устроенной неизвестным в жилом доме в канадском городе Виннипег, были ранены четыре человека, среди которых малолетний ребёнок.

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