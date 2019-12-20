Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM Администрация Улан-Удэ завершила проверку по факту сообщений в соцсетях о массовом отравлении собак. Мэр города Игорь Шутенков сообщил на своей странице в Инстраграм о результатах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссионная проверка установила, что ООО «Жада» (подрядчик, ранее ООО «ЦАСС») на территориях, указанных в социальных сетях, в эти дни отлов не осуществляло. Это подтверждают глонасс-маршруты, осмотр машин», — написал мэр.

В связи с этим городские власти направили обращение в правоохранительные органы для установления личностей отравителей и привлечения их к ответственности.

Напомним, ранее соцсети и мессенджеры жителей столицы Бурятии заполонили сообщения о лежащих на улице трупах собак. Пользователи писали о нескольких машинах, которые кружили по городу и, предположительно, разбрасывали отраву. Их жертвами стали не только бродячие собаки, но и домашние.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Шутенков назвал это недопустимым, отметив, что никто не давал никому права травить животных.

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