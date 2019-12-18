Улан-Удэ, , 13:57 — REGNUM Соцсети и мессенджеры жителей столицы Бурятии Улан-Удэ заполонили сообщения о лежащих на улице трупах собак. Пользователи пишут о нескольких машинах, которые кружат по городу и, предположительно, разбрасывают отраву.

«Сейчас на Тобольской травят собак! Идут и падают. Ужас какой-то. Берегите своих животных. Не отпускайте на самовыгул!».

«Возле магазина за рулём 3 трупа собак. Кто-то отравил. Ну зачем вы грех на душу берете?».

«Кто-то отравил собаку нашу дворовую сегодня. Она была в ошейнике, стерилизована, привита», — пишут пользователи.

Не остался в стороне от обсуждения и мэр города Игорь Шутенков. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он пишет, что получил много комментариев и сообщений по травле собак.

«Это недопустимо! Травить животных права никто не давал!» — подчеркнул он.

По его словам, подрядчик по условиям контракта должен отлавливать бродячих собак, оказать услуги по десятидневной передержке, кормлению, осмотру ветеринарами. Только если собака больна, то её должны усыпить. Мэр поручил провести проверку случившегося, по итогам которой может последовать заявление в прокуратуру.

Напомним, проблема бездомных собак в республике остаётся крайне актуальной. Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 года бродячие собаки покусали около пяти тысяч жителей Бурятии, или в среднем по 13 человек в день. Только в Улан-Удэ насчитывается около восьми тысяч бродячих животных.

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