Москва, , 04:32 — REGNUM Правоохранители проводят обыски в квартире напавшего на здание ФСБ на Большой Лубянке в Москве, передает телеканал РЕН-ТВ.

Дальнейших подробностей пока не приводится. Ранее была раскрыта личность стрелявшего — им оказался 39-летний Евгений Манюров из Московской области. Отмечалось, что мужчина увлекался стрельбой и участвовал в соревнованиях МГСКК ДОСААФ.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В ходе спецоперации нападавший был ликвидирован. Также погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро получили ранения.

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