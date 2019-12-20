Партизанск, Приморский край, , 03:21 — REGNUM В полиции Приморского края рассказали подробности жуткого инцидента с ребёнком в Партизанске, где мальчик получил ранение бедра.

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14-летний школьник был доставлен в местную городскую больницу, где ему диагностировали огнестрельное ранение правого бедра. Сам мальчик рассказал, что у него в кармане взорвалась петарда, пишет PrimPress.

Инспекторы ПДН допросили ребёнка в больнице. Мальчик рассказал, что сам смастерил «пугач» из спичечной серы и тот загорелся у него в кармане, а потом «хлопнул», причинив серьёзную рану. Мальчику оказали всю необходимую помощь в больнице, после чего отправили на долечивание домой.

«С пострадавшим и его родителями провели профилактические беседы», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с огнестрельным ранением в городскую больницу Партизанска был доставлен 14-летний школьник.