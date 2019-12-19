Владивосток, , 02:44 — REGNUM В больницу города Партизанска в Приморье в среду, 18 декабря был доставлен 14-летний школьник с огнестрельной раной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Врачи диагностировали огнестрельную рану бедра, сам пострадавший пояснил, что ранение он получил в результате взрыва петарды, которая находилась в кармане. Как это могло произойти, в настоящий момент выясняют сотрудники правоохранительных органов, сообщает PRIMPRESS.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва гранаты в одной из квартир города Находка, два человека погибли, ещё двое получили осколочные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в местные медицинские учреждения.