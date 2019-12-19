Могадишо, , 15:12 — REGNUM Сомали переживает «худшее нашествие саранчи за последние 25 лет». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление сотрудников Продовольственного агентства Организации Объединенных Наций (ФАО).

В соответствии с заявлением представителей агентства, насекомые уничтожили десятки тысяч гектаров посевов и пастбищных земель, препятствуя поступлению продовольствия в сельские общины страны.

По информации журналистов телерадиокомпании, конфликт во многих частях Сомали лишил специальные службы возможности пролететь над зараженными саранчой районами для распыления инсектицидов, которые ФАО называет идеальной мерой борьбы с вредителями.

Соседняя Эфиопия также сильно пострадала от саранчи, отмечают эксперты.

По данным ФАО, в среднем в день саранча уничтожает столько посевов, сколько достаточно, чтобы накормить 2500 человек в течение года.

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