Горно-Алтайск, , 13:47 — REGNUM На территории Алтайского заповедника государственные инспекторы задержали браконьеров, охотившихся на кабаргу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

Рейды проводились в конце ноября 2019 года, в ходекоторых в долине реки Кокши инспекторы нашли следы, ведущие в верховья реки Тузакту. Они и вывели на стан браконьеров.

«Задержанные, ими оказались двое жителей села Иогач, осуществляли незаконную охоту с помощью металлических петель для ловли кабарги. В ходе рейдовых мероприятий госинспекторами изъято 24 металлические петли и мелкокалиберная винтовка с 37 патронами», — отметили в учреждении.

Материалы были переданы правоохранителям для возбуждения уголовного дела. Напомним, численность кабарги на Алтае в предыдущие годы была сильно подорвана — браконьеры охотились за дорогим мускусом. В результате в 2017 году её включили в Красную книгу республики.

Напомним, с началом зимы антибраконьерские рейды начались и в Катунском заповеднике. Как сообщало ИА REGNUM, инспекторы проверяют места, где ранее браконьеры активно добывали кабаргу, установив там фотоловушки.

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