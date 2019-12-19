Кигали, , 13:03 — REGNUM Власти Руанды эвакуировали 6 тыс. человек, проживающих в зонах, где высок риск наводнений, об этом 19 декабря сообщает издание The New Times.

По данным журналистов, эвакуированные граждане были временно размещены в общественных учреждениях, в частности в школах. Некоторым жителям предоставили пособия, на которые они смогут снять жилье сроком на один месяц.

Напомним, проливные дожди в Руанде, продолжавшиеся с сентября 2019 года, нанесли значительный ущерб населению страны — было уничтожено 2803 дома. С начала года от стихии погибли 110 человек.

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