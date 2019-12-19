Тавда, Свердловская область, , 07:56 — REGNUM На Урале в Тавде вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в нанесении тяжёлой травмы потерпевшему и оскорблении полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тавдинский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к пяти годам и семи месяцам. Приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

Следствием и судом установлено, что днём 22 января 2019 года подсудимый распивал спиртное в собственном доме со своим знакомым. Вскоре между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подсудимый, вооружившись ножом, нанёс собутыльнику тяжёлое ранение. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и доставили его в участок. В отделении полиции подсудимый вёл себя неадекватно: пытался скрыться, не реагировал на требования полицейских и оскорблял сотрудников МВД нецензурной бранью.

Отметим, что на суде обвиняемый свою вину признал частично. Он пояснил, что ранил человека по неосторожности. Вину за оскорблении сотрудников правоохранительных органов гражданин не признал.