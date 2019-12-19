Благовещенск, , 05:16 — REGNUM После поступления в детские сады сообщений о минировании, в Благовещенске проводится массовая эвакуация детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время известно, что сообщения о минировании поступили в 13 детских садов и школ города Благовещенска. К 9:58 часам местного времени было обследовано два детских сада, 32-й и 47-й, в которых кинологи не обнаружили никаких подозрительных предметов, после чего специальные службы получили сигнал «отбой», сообщает АмурИнфо.

По остальным учреждениям работа продолжается. Детей эвакуировали в близлежащие школы и иные крупные здания. Родителям предлагается забрать детей по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, волна телефонного терроризма накрыла Благовещенск 9 декабря, проверка показала отсутствие взрывных устройств. Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о подготавливаемом террористическом акте.