Биробиджан, , 04:34 — REGNUM В Биробиджане проведена эвакуация школьников всех образовательных учреждений города после сообщения о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщения о минировании поступили во все школы города, а также в медицинский колледж и колледж культуры. Из всех образовательных учреждений учащиеся и персонал были эвакуированы.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений, обследуют помещения, а также устанавливают авторов сообщений.

Стоит отметить, что на улице стоит 30-градусный мороз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в понедельник, 9 декабря, прошла волна сообщений о минировании школ в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и ряде других городов.