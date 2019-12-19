Надеждинский район, , 03:22 — REGNUM Пожар в новом жилом комплексе «Надеждинское Полесье» в посёлке Зима Южная Надеждинского района Приморья, начался в среду, 18 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пожар начался на седьмом этаже жилого здания, сообщает паблик dps_vl. По информации очевидцев расчёты пожарных прибыли очень оперативно и сразу приступили к ликвидации огня. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет назвал возможную причину пожара в Кировской области с пятью погибшими.