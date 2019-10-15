Киров, , 20:28 — REGNUM В Кировской области продолжаются следственные действия на установление всех обстоятельств пожара в посёлке Кикнур Кикнурского района, где погибли пять человек. Названа предварительная версия пожара — из-за неосторожного обращения с огнём при курении, сообщает следственное управление СКР по региону.

Возгорание произошло в ночь с 14 на 15 октября в одном из частных жилых домов, расположенных в поселке Кикнур. Пожар унёс жизни двух женщин и троих мужчин, ещё двое мужчин госпитализированы.

«По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что накануне произошедшего компания распивала спиртные напитки в доме», — говорят в следственном управлении.

Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертиз для установления причин пожара и смерти людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая площадь возгорания составила около 60 кв. метров. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек личного состава ГУ МЧС и 13 единиц спецтехники. По данным спасателей, в результате обгорело имущество одной из квартир, стены, потолок и крыша.

В ГУ МЧС отмечают, что с наступлением отопительного сезона растет число «печных» пожаров, основными причинами которых являются неисправные печи и дымоходы, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации. На особом контроле сотрудников Государственного пожарного надзора находятся дома, где проживают малоимущие и злоупотребляющие алкоголем граждане. В ведомстве подчёркивают, что именно в них зачастую не соблюдаются правила пожарной безопасности.

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