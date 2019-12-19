Владивосток, , 02:50 — REGNUM Автомобилисты Приморья бьют тревогу: с камеры, фиксирующей скоростной режим, автовладельцам приходят незаконные штрафы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При ограничении скоростного режима в 90 км/ч, автомобилистов на этом участке трассы наказывают как за превышение 60 км/ч. Кто замечает данную разницу, обращаются в ГИБДД, но большинство людей платят незаконно выписанные им штрафы.

Это происходит на трассе А-370 Владивосток — Хабаровск на 718-м километре автодороги вне населённых пунктов, пишет PRIMPRESS.

Как пишут пользователи социальных сетей, в ГИБДД с готовностью отвечают, что готовы отменить штраф по письменному обращению, однако, ничего не говорят о готовности изменить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГИБДД рассказали, что в скором времени патрульные автомобили будут оснащаться камерами кругового обзора, которые будут способны замерять скорость автомобилей в транспортном потоке.