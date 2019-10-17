Екатеринбург, , 00:46 — REGNUM О новых видах контроля скорости на российских дорогах написала газета «Коммерсантъ».

По данным главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, в новом году на российских дорогах появятся встроенные в балку патрульных автомобилей мобильные камеры. Это позволит замерять скорость движущейся машины в транспортном потоке.

Сигнальная балка со встроенной камерой будет размещена на крыше патрульной машины. На выставке «Дорога-2019» (Екатеринбург) Черников сказал:

«Они снимают всё вокруг на 360 градусов, и видео пишут, и скорость замеряют».

Комментируя эту информацию, эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман, напомнил, что теперешние стационарные камеры стоят в местах с известным скоростным режимом

Шухман «В случае монтируемых на движущемся авто откуда будут браться данные о текущем ограничении на данном отрезке? Особенно с нашими постоянно скачущими лимитами — то 60, то 90, то 40 км/ч».

По мнению эксперта, в такой ситуации, при фиксации превышения скорости на ходу, штраф водителю будет выписан на месте, для чего его нужно будет остановить.

Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки», добавил:

«Может оказаться, что подобная техника опять будет передана частным компаниям, и тренога по сути станет передвижной».

Напомним, в России с этого года начал действовать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из задач которого является снижение смертности в результате ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом: до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тысяч населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев напомнил о дорожных проблемах в Приморье, Крыму и на Чукотке