Екатеринбург, 17 октября 2019, 00:46 — REGNUM О новых видах контроля скорости на российских дорогах написала газета «Коммерсантъ».
По данным главы ГИБДД РФ Михаила Черникова, в новом году на российских дорогах появятся встроенные в балку патрульных автомобилей мобильные камеры. Это позволит замерять скорость движущейся машины в транспортном потоке.
Сигнальная балка со встроенной камерой будет размещена на крыше патрульной машины. На выставке «Дорога-2019» (Екатеринбург) Черников сказал:
Комментируя эту информацию, эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман, напомнил, что теперешние стационарные камеры стоят в местах с известным скоростным режимом
По мнению эксперта, в такой ситуации, при фиксации превышения скорости на ходу, штраф водителю будет выписан на месте, для чего его нужно будет остановить.
Пётр Шкуматов, координатор движения «Синие ведёрки», добавил:
Напомним, в России с этого года начал действовать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», одной из задач которого является снижение смертности в результате ДТП в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом: до уровня, не превышающего четырёх человек на 100 тысяч населения.
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