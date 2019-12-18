Екатеринбург, , 21:06 — REGNUM В исполнительной дирекции министерства госимущества Свердловской области (МУГИСО) отрицают передачу личных данных общественника Артёма Брусницына неустановленным лицам, которые начали ему звонить с угрозами.

Ситуацию прокомментировала специалист исполнительной дирекции МУГИСО, ответственная за аукцион по помещению на улице Розы Люксембург, 19 в Екатеринбурге, из-за которого общественнику начали угрожать.

По её словам, ни она, ни другие специалисты МУГИСО не могут по закону передавать или публиковать личные данные участника аукциона. Сама она ранее не сталкивалась с угрозами в адрес участника торгов.

«Я сама, если честно, в шоке. У меня такая ситуация впервые», — заявила специалист исполнительной дирекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 18 декабря руководитель регионального движения «Суть времени» Артём Брусницын заявил об угрозах в его адрес из-за аукциона по аренде помещения у МУГИСО.

По словам общественника, неизвестный позвонил ему по телефону с угрозами и потребовал отозвать заявку на аукцион по помещению на улице Розы Люксембург, 19, который состоится 19 декабря в 11:00 по местному времени.

Отметим, что представитель «Сути времени» намеревался арендовать помещение для организации в нём культурного центра.

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