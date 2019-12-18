Краснодар, , 16:55 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего главы Динского района Краснодарского края, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, передано в суд, сообщила 18 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Чиновник был задержан в конце 2018 года. По версии следствия, в мае прошлого года, зная о заключенном муниципальном контракте с одной из строительных компаний на строительство в Динском районе общеобразовательной школы на 1100 мест, он потребовал от руководителя компании-подрядчика взятку в четыре миллиона рублей, предложив взамен «содействие» в случае выявления нарушений при исполнении контракта. Спустя несколько дней директор компании передал чиновнику через посредников всю сумму взятки. В октябре того же года чиновник вновь потребовал взятку от директора этой компании, которая снова претендовала на тендеры, — на этот раз в размере 7,2 млн рублей: четыре миллиона рублей за принятие работ по контракту, а 3,2 миллиона рублей — за способствование победе в аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов.

После этого руководитель компании обратился к правоохранителям. Чиновника задержали в декабре 2018 года при получении шести миллионов рублей.

В настоящее время экс-глава района находится под стражей, на его имущество и счета — на 4,2 млн рублей — наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.