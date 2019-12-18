Гулу, Уганда, , 15:21 — REGNUM Полиция в Уганде арестована мужчину, который подозревается в убийстве своей 78-летней матери. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Идентифицированный как Пенина Лабанья, задержанный был жителем деревни Аквий в округе Гулу, передает издание.

По версии следствия, подозреваемый последовал за своей матерью на земельный участок, где он якобы убил ее вечером в воскресенье, 15 декабря.

По данным полиции, тeло покойной было найдено в понедельник, 16 декабря, лежащим на земле на участке.

Представитель полиции Джимми Патрик Окема подтвердил инцидент.

«Тело покойной было доставлено в областную больницу Гулу для посмертного вскрытия, после чего оно будет передано семье для захоронения», — заявил Окема в интервью Daily Monitor.

«Мы расследуем обстоятельства, при которых подозреваемый убил свою мать», — добавил Окема.

Ранее подозреваемый был арестован полицией за курение марихуаны, но недавно был освобожден под залог, сообщили в полиции.