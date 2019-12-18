Сиронко, , 12:24 — REGNUM Число погибших в результате схода оползней в районе Бугиса возросло до 27 человек после того, как еще два ребенка погибли в результате схода нового оползня в округе Сиронко. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, 8-летний и 5-летний погибли в деревне Набвея. Их тела были извлечены местными жителями с помощью ручных мотыг после того, как проливные дожди стихли.

Также сообщалось о новых трещинах в районе Намисиндва и некоторых районах Будуды в округах Букаласи и Бували, отмечают журналисты.

Государственный министр по вопросам готовности к стихийным бедствиям Муса Экверу во время своего визита в район Будуда на прошлой неделе заявил, что в районе горы Элгон могут произойти новые оползни, и люди, живущие на ее склонах, должны переселиться.

«Мы потеряли много людей, и теперь необходимо приложить все усилия, чтобы мы не потеряли еще больше», — сказал он.

Экверу добавил, что правительство рассматривает вопрос о выплате компенсаций жертвам.

«У нас есть предложение от лидеров местных сообществ мобилизовать деньги, которые будут предоставлены оставшимся в живых с тем, чтобы построить свои собственные дома в безопасных местах, что является хорошей идеей и решением для ускорения процесса переселения», — сказал он.

По информации журналистов издания, из-за оползней более 300 семей были перемещены и в настоящее время проживают в церквях и школах. Местные лидеры и эксперты по охране окружающей среды выразили опасение, что продолжительные дожди с большей вероятностью вызовут новые оползни в регионе.

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