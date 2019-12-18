Анкара, , 11:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции приступили к очередной фазе операции против повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация проводится на востоке страны в провинциях Сиирт и Битлис. В ней принимают участие порядка 3 тыс. 500 сотрудников силовых ведомств.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа 2019 года власти Турции объявили начало контртеррористической операции против курдских повстанцев, целью которой является устранение влияния инсургентов на востоке страны.

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