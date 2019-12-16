Якутск, , 05:31 — REGNUM По информации Роспотребнадзора Якутии с 5 по 15 декабря зарегистрирован 21 случай кори среди населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В общем количестве заболевших 19 взрослых и 2 детей до 17 лет. Из 21 заболевшего продолжают лечение 16 человек, пять — выписаны из лечебных учреждений.

«Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование, источник устанавливается», — пояснили в ведомстве.

Власти Якутии выделили финансирование на закупку 15 тыс. доз вакцины. Большинство заболевших — в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, более 5 тыс. жителей острова Самоа заразились корью, также объявлена эпидемия на одном из крупных островов Фиджи.