Биробиджан, , 10:12 — REGNUM Сыщики уголовного розыска задержали в Биробиджане мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Взбудоражившая социальные сети Биробиджана новость о том, как неизвестный мужчина в районе стадиона «Дружба» изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, получила закономерное продолжение: подозреваемый в преступлении задержан и изолирован от общества, сообщает ГТРК «Бира».

Пресс-секретарь СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО Илья Гудков раскрыл телеканалу некоторые подробности.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Активное участие в расследовании принимают сотрудники УМВД по ЕАО. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный в Химози глава семейства обещал дочери отрезать язык, если она расскажет о семейном насилии.