Гатчина, Ленинградская область, , 16:56 — REGNUM Глава многодетного семейства из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, которого подозревают в сексуальном насилии над собственной несовершеннолетней дочерью, угрожал жене «отрезать язык и расстрелять», если она кому-нибудь расскажет про его преступные связи с ребёнком. Об этом сообщает 17 декабря издание 47 news.

По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года 46-летний ныне мужчина насиловал свою дочь, 2006 года рождения.

По данным издания, родная мать детей Светлана узнала о том, что ее 13-летнюю дочь практически каждый день насилует собственный отец, лишь в конце ноября текущего года.

Каждый раз, когда Андрей Бовт забирал ребёнка к себе в комнату, он говорил о неком массаже, который делал девочке. Ребёнок же рассказал матери, что отец включает видеоролики порнографического содержания и насилует её.

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Добавим, в настоящий момент в отношении Бовта возбуждено несколько уголовных дел по статьям «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «незаконный оборот оружия». Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.

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